Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binası kundaklandı; şüpheli gözaltında (2)

'SEÇİMLEİLGİSİ YOK'

Kırklareli Valiliği´nden; belediyenin şirket binasında çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada, işten çıkarılan Ü.T.´nin intikam duygusuyla kundaklama olayını gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "11 Şubat 2024 tarihinde saat 00.30´da Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş.´ye ait bina 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarılan personel tarafından kundaklama suretiyle ateşe verilmiştir. Eylemi gerçekleştiren şüpheli olaydan iki saat sonra İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli tahkikatları tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde `Demokratik seçim ortamına saldırı´ şeklinde lanse edilmiştir. Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum. Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" denildi.