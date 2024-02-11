Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binası kundaklandı; şüpheli gözaltında (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binası kundaklandı; şüpheli gözaltında (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'SEÇİMLEİLGİSİ YOK'

        Kırklareli Valiliği´nden; belediyenin şirket binasında çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada, işten çıkarılan Ü.T.´nin intikam duygusuyla kundaklama olayını gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "11 Şubat 2024 tarihinde saat 00.30´da Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş.´ye ait bina 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarılan personel tarafından kundaklama suretiyle ateşe verilmiştir. Eylemi gerçekleştiren şüpheli olaydan iki saat sonra İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli tahkikatları tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde `Demokratik seçim ortamına saldırı´ şeklinde lanse edilmiştir. Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum. Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Alanya çelmesi!
        Alanya çelmesi!
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Barıştılar
        Barıştılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin "112 Günü"nü k...
        Kırklareli Valisi Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin "112 Günü"nü k...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binası kundaklandı; şüpheli gözaltında
        Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binası kundaklandı; şüpheli gözaltında
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kanser hastaları ahşaba renk vererek moral buluyor
        Kırklareli'nde kanser hastaları ahşaba renk vererek moral buluyor
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia ed...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia ed...