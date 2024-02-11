Kırklareli'nde kanser hastaları ahşaba renk vererek moral buluyor

Kırklareli'nde kanser hastası ve hasta yakını 20 kadın, ahşap boyama kursunda günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak moral buluyor.

Kırklareli Kanser Savaş Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce kanser hastaları ve yakınlarının toplumdan uzaklaşmaması ve stresten uzak kalması amacıyla "Kanseri Yenmek için Birlikte Tutunalım Hayata" isimli proje hazırlandı.

Proje kapsamında dernek binasında ahşap boyama kursu açıldı. Kursa kaydolan kanser hastası ve hasta yakını 20 kadın ahşap parçalarını renklendiriyor.

Dernek Başkanı Remzi Berkel, AA muhabirine, proje ile kanser tedavisi görenlere ve yakınlarına moral sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kursun başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Berkel, hasta ve hasta yakınlarının kurs açıldıktan sonra mutluluklarının arttığını gözlemlediğini belirtti.

Talep dolayısıyla ikinci bir kurs açmayı planladıklarını anlatan Berkel, "Kursun hasta ve hasta yakınlarına çok büyük katkıları oluyor, burada onlara motivasyon ve huzur sağlıyoruz. Bir şeyle meşgul olmak kafadaki olumsuz düşünceleri siliyor." dedi.

- "Kursta kendimi çok mutlu hissediyorum"

İki çocuk annesi, 51 yaşındaki Çiğdem Özkan da meme kanserini yenen kursiyerler arasında yer alıyor.

Kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu ve ahşaba renk vererek stresten uzaklaştığını anlatan Özkan, kanser hastalarına toplumdan uzaklaşmamalarını önerdi.

Özkan, "Kursta kendimi çok mutlu hissediyorum. Ürünleri boyarken zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum. Dertten, sıkıntıdan ve stresten uzak kalıyorum. Zaten bu hastalığın en büyük nedenlerinden bir tanesi stres." diye konuştu.