Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, güvenlik kameralarından failin Ü.T. olduğunu tespit etti.

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