Araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Kuşoğlu, tüm köylere hizmet edebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla silindir aldıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.