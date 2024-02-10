Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Afet ve Acil Durum Planlaması eğitimi verildi.
Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Afet ve Acil Durum Planlaması eğitimi verildi.
Kırklareli Ticaret Borsasında düzenlenen programda sağlık çalışanlarına afet ve acil
durum temel kavramları, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triaj alanı ve acil müdahale planı hakkında bilgi verildi.
Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdür Vekili Özkan Kara tarafından sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.
- İl Özel İdaresine araç alımı yapıldı
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.
Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla silindir aldıklarını belirtti.
Araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Kuşoğlu, tüm köylere hizmet edebilmek için çalıştıklarını kaydetti.
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