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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Afet ve Acil Durum Planlaması eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:11
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        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Afet ve Acil Durum Planlaması eğitimi verildi.

        Kırklareli Ticaret Borsasında düzenlenen programda sağlık çalışanlarına afet ve acil

        durum temel kavramları, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triaj alanı ve acil müdahale planı hakkında bilgi verildi.

        Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdür Vekili Özkan Kara tarafından sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.

        - İl Özel İdaresine araç alımı yapıldı

        Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

        Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla silindir aldıklarını belirtti.

        Araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Kuşoğlu, tüm köylere hizmet edebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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