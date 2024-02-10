Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı.

Şüpheli F.S'ye, Güven'i tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Avukat Emrecan Güven, 8 Şubat'ta Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada yanına gelen F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

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