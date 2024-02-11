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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:57
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

        Özdemir, şehit Serdar Gönülal'ın Kömür köyündeki annesi Gülter Gönülal'ı evinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

        Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek bir araya geldiğini ifade eden Özdemir, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

        - Yol yapım çalışması

        Vize ilçesinde yol yapım çalışması devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Asfaltlamanın tamamlandığı bölümlerde çizgi çalışması yapıldığını ifade eden Özalp, ilçenin yollarını yeniden inşa ettiklerini belirtti.

        Cadde boyunca aydınlatma direklerinin montajının da gerçekleştirildiğini anlatan Özalp, Vize'nin güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

        - Çocuk parkı yapılıyor

        Vize Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde yapılan çocuk parkındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Parkta çocuklar için oyun grubu ve yetişkinler için spor aletlerinin olacağını ifade eden Özalp, parkı en kısa sürede tamamlamak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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