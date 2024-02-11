Kırklareli Valisi Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin "112 Günü"nü kutladı

Personelin 112 Günü'nü kutlayan Ekici, 112'nin hayati her konuda milletin devlete ulaştığı ilk numara olduğunu ifade etti.

Ekici, Merkez Müdürü Serkan Ayyıldız ile personeli makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi.

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