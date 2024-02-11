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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de kooperatif bilgi sistemi ve tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:44
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy'de kooperatif bilgi sistemi ve tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi eğitimi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim öncesi kooperatif bilgi sistemini anlattı.

        Daha sonra tarımsal örgütlerin derecelendirilmesine ilişkin bilgi verildi.

        - Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

        Demirköy'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

        Demirköy Emniyet Amirliği ekiplerince banka ve ATM çevreleri, resmi, özel kurumlar ile kıraathanelerde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler, vatandaşlara afiş ve broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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