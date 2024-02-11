Demirköy Emniyet Amirliği ekiplerince banka ve ATM çevreleri, resmi, özel kurumlar ile kıraathanelerde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.