Kırklareli'nde tırına "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Otoyolu gişelerinde uygulama yapan ekipler çakar lamba kullandığını belirlediği bir tırı durdurdu.
Denetimde sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı.
Tır ise trafikten men edildi.
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