Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde "İş ve İşleyişlerin Değerlendirilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Müdürü Bilgin Özbaş başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, kuruluş müdürleri yaptıkları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve verilen hizmetler, hizmet içi eğitimler ve kuruluşların fiziki ihtiyaçları gibi konular değerlendirildi.

- Kooperatif yetkilileri bilgilendirildi

Lüleburgaz ilçesinde kooperatif yetkililerine Kooperatif Bilgi Sistemi hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda kooperatif yetkililerini sistem hakkında bilgilendirdi.

Toplantı kooperatif yetkililerinin sorularının cevaplanması ile sona erdi.