Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 2023 Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta başlayacak?
Güreş tutkunlarının yakından takip ettiği tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin beklediği tarih geldi çattı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün alışılmadık seri bir hava ile başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda 53 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek. Peki, 2023 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne kadar sürecek, para ödülü ne kadar? İşte detaylar…
Temmuz ayının simgelenmiş sporu Kırkpınar Yağlı Güreşleri 662. kez büyük bir mücadaleye sahne olacak. Adını UNESCO'nun, Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'ne adını Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon lira kazanacak. İşte, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında bilgiler…
2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?
662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 8 Temmuz Cumartesi günü başlayan güreşler akşam saat 19.30'a kadar devam edecek.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?
662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜLÜ NE KADAR?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek.