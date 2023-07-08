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Temmuz ayının simgelenmiş sporu Kırkpınar Yağlı Güreşleri 662. kez büyük bir mücadaleye sahne olacak. Adını UNESCO'nun, Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'ne adını Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon lira kazanacak. İşte, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında bilgiler…