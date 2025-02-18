Kirli havaya karşı yeşil dönüşüm çağrısı

Bursa'da hava kirliliğinin hassas olarak ölçüldüğü Kestel ilçesinde Tekstil Sektöründe Hava Emisyonu Temiz Üretim Konferansı gerçekleştirildi.

Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yapılan konferansa, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı. Tekstil fabrikalarının yoğun olduğu ilçede havanın temizlenmesinin ancak yeşil dönüşümle olacağı belirtilerek, ilçe halkından hayata geçirilecek projelere destek istendi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, konferansta yaptığı konuşmada, "Kestel'in hak ettiği temiz havaya kavuşması için 9 aydır mücadelemizi veriyoruz. Tüm halkımızla beraber, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sanayicilerimizle istişare ederek belirli konuları başlıklar haline getirdik. Sağ olsunlar, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da katkıları çok büyüktür. Ankara'ya her gittiğimizde, genel müdürümüzü orada ağırlayarak konuları dinleyerek neler yapılabileceğini konuştuk. Son olarak biz, gelip burada sizlerin, sanayicileri ve vatandaşlarımızı dinleyerek somut adım atmak için bugün buradayız. Geçtiğimiz on aylık süre içinde de yaklaşık dokuz başlık halinde neler yapılabileceğine dair hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

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Başkan Erol, tespit edilen dokuz başlıkla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yönetmelik uygulamaları olarak en kısa sürede hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Tebligat uygulanması ve MÇK (Mahalli Çevre Kurulu) kararlarının da bu yönetmelikle uyumlu hale getirilmesi beklenilmektedir.

Cezai yaptırımlarla alakalı ikinci başlığımız, yönetmeliğe aykırı olarak hava ve su ortamına bırakılan üreticilerle ilgili üretimin durdurulması dahil olmak üzere caydırıcı cezaların belirlenmesi ve net, kararlı bir şekilde uygulanması çok büyük önem arz etmektedir.

Üçüncü olarak teşviklerle alakalı başlığımızda Avrupa ve Dünya Bankası tarafından sağlanan fonlar da dahil olmak üzere üreticiler, danışmanlık, kurulum ve sistem takip kurullarında hibe ve düşük faizli geç ödemeli kredi imkanlarının sunulması, sistemlerin en kısa sürede hayata geçirilmesinde etkili olacaktır.

Sistem kuran firmalarla alakalı her projeye uygun bir sistemin kurulması, tutarlı ve sürdürülebilir bir yapının kurgulanması, piyasada güven olgusunun da tam olarak yerleşmesi için hava ve su arıtma ve ısı geri kazanım sistemi tasarlayan firmaların bakanlık düzeyinde akredite edilmesi önemlidir.