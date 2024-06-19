Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kirli suya temasta yüzücü kulağı tehlikesi | Sağlık Haberleri

        Kirli suya temasta yüzücü kulağı tehlikesi

        Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Baklacı; yaz aylarında artış gösteren dış kulak yolu enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler paylaşarak, özellikle yüzücü kulağı olarak bilinen duruma dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kirli suya temasta yüzücü kulağı tehlikesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Baklacı, yaz aylarında dış kulak yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu belirtti. Havuz ve deniz suyu, sık dış alma alışkanlıklara dikkat çeken Baklacı, "Yaz aylarında dış kulak yolu enfeksiyonu oranları artış göstermekte. Bunun nedenleri arasında daha çok havuz suyu, deniz suyu teması, sık duş alma alışkanlığı gibi aktiviteler yer almaktadır. Bu gibi durumlarda normalde olması gereken dış kulak neminden daha fazla neme maruz kalıyoruz. Mikropların da çoğalması için bir ortam hazırlamış oluyoruz. Bu durum da dış kulak yolu iltihaplarının artışına neden olmakta" dedi.

        REKLAM

        "TEKRARLAMA ORANI DAHA FAZLA"

        Sık yüzmenin ve kirli su temasının enfeksiyon riskini artırdığını ifade eden Doç. Dr. Baklacı, "Özellikle kirli su temasıyla birlikte dış kulak yolumuz patojenlere karşı bir yatkınlık kazanıyor. Sık yüzenlerde, işitme cihazı kullananlarda, dış kulak yolu egzaması gibi dış kulak yolu enfeksiyonları biraz daha ağır seyredebiliyor. Bunların kronik hale gelmesiyle birlikte yüzücü kulağı denilen tablo meydana geliyor. Bu tablo normal dış kulak yolu enfeksiyon iltihaplarına göre daha ağır ve uzun süre tedavi gerektiriyor. Tekrarlama oranı daha fazla oluyor" dedi.

        "UZMAN YARDIMI ŞART"

        Dış kulak yoluna su veya yabancı cisim kaçması durumunda uzman yardımı alınmasının önemine değinen Baklacı, "Dış kulak yolumuza su veya yabancı cisim kaçtığında bunu travmatize etmeden veya kendi yöntemlerimizle çıkartmamız çok mümkün değil. Bu sebeple kulak burun boğaz uzmanına mutlaka görünmemiz gerekiyor. Daha steril şartlarda daha uzman tekniklerle giderilmesi gerekiyor. Aksi halde yabancı cisimler enfeksiyona neden olabilir veya yabancı cisim kulak zarına travma uygulanması halinde orta kulağa kaçabilir" şeklinde konuştu.

        HASTALIK SEMPTOMLARI

        Baklacı, "Dış kulak yolu enfeksiyonlarında semptomlar genellikle ağrı, kulak akıntısı, kulakta kaşıntı, kızarıklık ve kulakta dolgunluk gibi şikayetlerle hastanemize başvurmakta. Tedavide dış kulak yolumuza tatbik edeceğimiz antibiyotikler, ağrı kesiciler ve ödem damlaları, daha ağır olgularda ağızdan alınan ilaçlarla ve destek tedavileri uygulamaktayız. Bu süreçte hasta kesinlikle dış kulak yoluna travma uygulamamalı ve yine sudan korunmayı öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.

        "KİRLİ SUYA MARUZ KALINDIĞINDA TIKAÇ TAKILMALI"

        Kulak sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri vurgulayan Baklacı, "Kirli suya maruz kaldıysak veya kirli suya maruz kalacağımız ortamlarda su aktiviteleri yapıyorsak mutlaka kulaklarımızı kulak tıkaçları ile tıkamalıyız. Travma uygulayacak hareketlerden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı!
        Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor