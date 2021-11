Türkiye onu Athena grubuyla tanıdı. Athena Gökhan adıyla da tanınan müzisyen Gökhan Özoğuz, br dönem O Ses Türkiye adlı şarkı yarışmasında jürilik yapmıştı. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Dara karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gökhan Özoğuz hakkında merak edilenleri derledik...

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.

GÖKHAN ÖZOĞUZ ALBÜMLERİ

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Herşey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2015)