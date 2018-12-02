Kent merkezinden Sevdiğin köyü istikametine giden Kürşat Demir idaresinde otomobil, karşı şeritten gelen Cevdet Sökmen'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da şarampole savruldu. AA'nın haberine göre; kazada, her iki otomobildeki Kürşat Demir, Recep Çetin, Cevdet Sökmen ve eşi Elif Sökmen yaralandı.

Jandarma ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Recep Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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