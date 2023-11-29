Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı ve bir şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı ve bir şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, önceki yıllarda DEAŞ içerisinde sözde "üst düzey komutan" olarak görev yapan Irak uyruklu S.M.H. ile örgütte sözde "asker" olarak faaliyet yürüten Iraklı K.M.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de köylerin talepleri değerlendirildi
        Kırşehir'de köylerin talepleri değerlendirildi
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, iş yerleri fırtınada hasar gören esnafl...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, iş yerleri fırtınada hasar gören esnafl...
        Kırşehir'de lise öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Kırşehir'de lise öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de fırtına hasara yol açtı
        Kırşehir'de fırtına hasara yol açtı