Kırşehir'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Kırşehir'de kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen yaklaşık 30 koyun ve kuzu telef oldu.
Kırşehir'de kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen yaklaşık 30 koyun ve kuzu telef oldu.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir besinci ahırına gittiğinde yaklaşık 30 koyun ve kuzunun öldürdüldüğünü, bazı hayvanların da ahırda bulunmadığını tespit etti.
Besicinin bilgi vermesi üzerime ahıra gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri geldi.
Hayvanların kurt saldırısı sonucu öldüğünü ve bazılarının da kaybolduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
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