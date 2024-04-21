Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 30 küçükbaş hayvan telef oldu

        Kırşehir'de kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen yaklaşık 30 koyun ve kuzu telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 30 küçükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen yaklaşık 30 koyun ve kuzu telef oldu.

        Bahçelievler Mahallesi'nde bir besinci ahırına gittiğinde yaklaşık 30 koyun ve kuzunun öldürdüldüğünü, bazı hayvanların da ahırda bulunmadığını tespit etti.

        Besicinin bilgi vermesi üzerime ahıra gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri geldi.

        Hayvanların kurt saldırısı sonucu öldüğünü ve bazılarının da kaybolduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de mandırıya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü
        Kırşehir'de mandırıya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü
        Kırşehirli 195 şehit için mevlit okundu
        Kırşehirli 195 şehit için mevlit okundu
        Kırşehir'de biçerdöver sürücüleri ile sahipleri istişare toplantısında bulu...
        Kırşehir'de biçerdöver sürücüleri ile sahipleri istişare toplantısında bulu...
        Kırşehir'de ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Kırşehir'de ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Kırşehirli kasap 25 yıldır sevimli müdavimlerini doyuruyor
        Kırşehirli kasap 25 yıldır sevimli müdavimlerini doyuruyor
        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki tarihi alanları inceledi
        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki tarihi alanları inceledi