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        Kırşehir'de mandırıya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü

        KIRŞEHİR'de, besici Ali Eroğlu'ya ait (40) mandıraya giren kurtlar, 40 tane koyunu öldürdü, 30 koyun da mandıradan kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:10
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        Kırşehir'de mandırıya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü
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        KIRŞEHİR'de, besici Ali Eroğlu'ya ait (40) mandıraya giren kurtlar, 40 tane koyunu öldürdü, 30 koyun da mandıradan kayboldu.

        Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir mandırada meydana geldi. Besici Ali Eroğlu'ya ait mandıraya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü. Mandırada bulunan 30 koyun ise kayboldu. Mandıra sahibi Ali Eroğlu, "Sabah saatlerinde mandıraya girdiğimde 40 hayvanımın telef olduğunu, 30 hayvanımın da kayıp olduğunu gördüm. 80 koyundan 40 tanesi parçalanmış, 30 tanesi de kayıp hala bulamadık. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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