Kırşehir'de biçerdöver sürücüleri ile sahipleri istişare toplantısında buluştu

Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki biçerdöver sürücüleri ve sahiplerini istişare toplantısında bir araya getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonundaki toplantıda konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, biçerdöver işinin üretimin ve hasadın en önemli aracılarından olduğunu aktardı.

Kırşehir'den biçerdöver sahipleri ve sürücülerin kentin dışında başka bölgelere de hasat için gittiğini anımsatan Erkan, emek sarf eden, çalışan, kente katma değer kazandıran herkese teşekkür etti.