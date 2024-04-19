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        Kırşehir'de biçerdöver sürücüleri ile sahipleri istişare toplantısında buluştu

        Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki biçerdöver sürücüleri ve sahiplerini istişare toplantısında bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:16
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        Kırşehir'de biçerdöver sürücüleri ile sahipleri istişare toplantısında buluştu
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        Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki biçerdöver sürücüleri ve sahiplerini istişare toplantısında bir araya getirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonundaki toplantıda konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, biçerdöver işinin üretimin ve hasadın en önemli aracılarından olduğunu aktardı.

        Kırşehir'den biçerdöver sahipleri ve sürücülerin kentin dışında başka bölgelere de hasat için gittiğini anımsatan Erkan, emek sarf eden, çalışan, kente katma değer kazandıran herkese teşekkür etti.

        İl Müdürü Mustafa İlmeç de biçerdövercilerin hem Kırşehir hem de il dışında karşılaşmış oldukları sorunları görüşerek, değerlendirdiklerini ifade etti.

        İlmeç, "Biçerdöverler, tarımsal üretimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Buğday, arpa nasıl stratejik ürünse bu ürünlerin hasadında yer alan biçer grubu da aynı öneme sahiptir. Kırşehir, bu konuda ülke genelinde marka haline gelmiş bir ildir. Bu vesile ile biçerdöver sürücüleri ve sahipleri ile bir araya gelip sorunlarını dinledik. Hepsine çözüm üreteceğiz İnşallah." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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