Kırşehir'de ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kırşehir Muharrem Sayan Ortaokulu'nda öğrencilerin hazırladığı projeler, düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmen gözetiminde çalışma yürüten öğrencilerin fen ve teknoloji alanlarında yaptıkları araştırma ve projeler ilgi gördü.

Fuarı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, gerçekleştirilen etkinlikle bilim ile teknolojinin eğlenceli ve ilgi çekici yönlerinin öne çıkarıldığını aktardı.

Fuarın, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmanın yanı sıra onları geleceğin bilim insanı ve teknoloji liderleri olma noktasında teşvik ettiğini vurgulayan Gülşen, "Bu başarılı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da bilim fuarı ve etkinliklerle öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyle olan maceralarını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.