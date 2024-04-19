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        Kırşehirli 195 şehit için mevlit okundu

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince Kırşehirli 195 şehit için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:42
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        Kırşehirli 195 şehit için mevlit okundu
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        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince Kırşehirli 195 şehit için mevlit programı düzenlendi.

        Şehitler Haftası kapsamında dernek binasında şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere de şifa diledi.

        Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve yakınlarının katılımıyla mevlit programı düzenlediklerini aktaran Kılıçaslan, şunları kaydetti:

        "Bağımsızlık, milletimiz için her zaman her şeyin üzerindedir. Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada hürce yaşayabilmemiz, yine şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucundadır. Halis bir niyetle her zaman şehitlerimizin anılarını, isimlerini yaşatmak için çaba gösteriyoruz. 14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda bu aidiyeti unutmamak ve aziz şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

        Mevlit ve duanın ardından şehit ailelerine helva ikram edildi.

        Programa şehit yakınları ve gaziler, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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