Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Milletvekili Erkan, Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklik teklifini değerlendirdi

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu'nda bazı değişikliklere ilişkin hazırlanan teklifi değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletvekili Erkan, Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklik teklifini değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu'nda bazı değişikliklere ilişkin hazırlanan teklifi değerlendirdi.

        Erkan, yazılı açıklamasında, 23 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu, teklifin ilk imza sahiplerinden biri olduğunu aktardı.

        Ticaret Bakanlığının muhtelif konulara ilişkin ihtiyaç duyduğu alanlarda bazı kanuni düzenlemeleri hayata geçirmiş olacaklarını belirten Erkan, piyasanın doğal işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

        Kanun teklifiyle vatandaşların ticaretle ilgili konularda yaşayabileceği mağduriyetlerin, olumsuzlukların önüne geçilmesini hedeflediklerini aktaran Erkan, kooperatif bilgi sistemi, rekabet kurulunun işleyişi, lisanslı depoculuk faaliyetleri, pazar yerlerindeki kiralama hususları gibi birçok noktada düzenleme getirdiklerini kaydetti.

        Stokçuluk ve fahiş fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan idari para cezalarının arttırıldığını, internetteki aldatıcı reklamlara tüketiciyi korumak için hızlı bir şekilde erişimin engellenmesi gibi bir dizi düzenlemenin bulunduğunu aktaran Erkan, önemli ve nitelikli bir çalışma gerçekleştiğini, yakın zamanda kanun teklifinin yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Kaman Gençlik Merkezi kurslarına 250 genç katılıyor
        Kaman Gençlik Merkezi kurslarına 250 genç katılıyor
        Karatede yeni hedef Avrupa Şampiyonası madalya rekorunu tazelemek
        Karatede yeni hedef Avrupa Şampiyonası madalya rekorunu tazelemek
        Kırşehir'de geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
        Kırşehir'de geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
        Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nda kamp yaptı
        Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nda kamp yaptı
        Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali yapıldı
        Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali yapıldı