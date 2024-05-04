Milletvekili Erkan, Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklik teklifini değerlendirdi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu'nda bazı değişikliklere ilişkin hazırlanan teklifi değerlendirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, 23 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu, teklifin ilk imza sahiplerinden biri olduğunu aktardı.

Ticaret Bakanlığının muhtelif konulara ilişkin ihtiyaç duyduğu alanlarda bazı kanuni düzenlemeleri hayata geçirmiş olacaklarını belirten Erkan, piyasanın doğal işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.