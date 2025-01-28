Kırşehir ve Karabük üniversiteleri arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında, akademik çalışmalar başta olmak üzere birçok proje için iş birliği yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karahocagil, protokol ile önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim çalışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme projeleri, Sosyal Bilimler Festivali ve Ulusal Sağlık Bilimleri Alanı Festivali için ortak çalışmalar gerçekleştirileceğini belirtti.

Her iki üniversitenin TÜBİTAK ve uluslararası proje başvuruları için birlikte çalışmalar yapmasını, araştırma projelerinin yürütülmesini, sonuçların yaygınlaştırılmasını da amaçladıklarını vurgulayan Karahocagil, öğrenci, protokolde öğretim üyelerinin değişimi ve bilgi paylaşımını da yer aldığını kaydetti.

Karahocagil ve Kırışık, iş birliği protokolünün akademik gelişime, her iki üniversiteye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ettiler.