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        Uzmanlar engellilere EKPSS tercihlerinde ücretsiz danışmanlık yapıyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli uzmanlar, engelli bireylere ücretsiz tercih danışmanlığı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:22 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:33
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        Uzmanlar engellilere EKPSS tercihlerinde ücretsiz danışmanlık yapıyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli uzmanlar, engelli bireylere ücretsiz tercih danışmanlığı yapıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Millet Kursları Projesi" kapsamında oluşturulan 6 kişilik ekip, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile engellilerin EKPSS tercihlerinde mağdur olmamaları ve doğru adım atmaları amacıyla çalışma yapıyor.

        Millet Kursu Projesi Koordinatörü Adem Çelebi, AA muhabirine, oluşturulan ekiple, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde EKPSS tercihleri sırasında danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Proje kapsamında 100'e yakın engelliye yardımcı olduklarını vurgulayan Çelebi, "Engellilik durumlarına göre bireylere uygun bölümlere yönelik tercih danışmanlığı yapıyoruz. Sınava giren bireylerimiz daha önce böyle bir danışmanlık hizmeti almadıkları için bundan memnunlar. Biz sürekli sahadayız, ulaşılamayan yerlere ulaşarak onların tercihleriyle ilgili kafalarına takılan tüm konularda yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        - "Engelliler için elimizden gelini yapıyoruz"

        Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Turgay Demir de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uzman ekibiyle tercih sürecini doğru yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

        Tercihlerde puan ve sıralamanın önemli olduğunu, yetenekli ve deneyimli tercih uzmanlarıyla engellilere destek sağladıklarını vurgulayan Demir, ellerinden geldiğince doğru tercih noktasında danışmanlık verildiğini dile getirdi.

        Kendisinin de bedensel engelli olduğunu, koltuk değneği ve tekerlekli sandalyesiyle çalıştığını vurgulayan Demir, "Arkadaşlarımıza özellikle tavsiyemiz ise girdiğiniz kadroyla kalmayın. Biz sizin potansiyelinize inanıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın toplumda daha fazla yer edinebilmeleri, ön planda olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ben memur olarak başladım, şefliğe yükseldim. Şimdi şube müdürlüğü sınavında başarı elde ettim. Diğer arkadaşlarım da bu şekilde hizmetli olarak başlasalar bile şefliğe, müdürlüğe çok rahat erişebileceklerini biliyorum." ifadelerini kullandı.

        Fiziksel engelli Melek Dulkadir ise sınavda 90 puan aldığını, tercihini nasıl yapacağı konusunda çok düşündüğünü anlattı.

        Burada uzmanlar sayesinde hangi kadroyu yazacağını bildiğini aktaran Dulkadir, "Uzman arkadaşlar bize yardımcı oldular. Kırşehir dışında Kayseri, Ankara olabilir ama Ardahan, Ağrı, Mardin buraları da yazmak istiyorum. 30 tercih hakkımız var, artık neresi olursa." dedi.

        Engellilerden Rukiye Kardaş da "İstanbul, Ankara, Nevşehir ve doğu illerini de yazdım. Umarım güzel bir yer gelecek. Memurluk ve hizmetli düzeyinde tercihler yaptım. Görevim nerede olursa olsun, layığı ile hizmeti yerine getireceğim." diye konuştu.

        Tahir Akay ise ilk kez sınava girerek 74 puan aldığını, çevre iller başta olmak üzere tercih yapacağını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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