Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Savunma sanayisinde Türkiye'nin başarılı olması demek, İslam ve Türk coğrafyasının sevinmesi, mutlu olması demek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 21:09 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Savunma sanayisinde Türkiye'nin başarılı olması demek, İslam ve Türk coğrafyasının sevinmesi, mutlu olması demek." dedi.

        Arıkan, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, susuzluk tehlikesinin adım adım yaklaştığını, bu konuda gereğinin yapılması için gayret göstereceklerini söyledi.

        Küresel Sumud Filosu'nun amacının Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması olduğunu vurgulayan Arıkan, "Bu gemiye binen, oraya kadar giden, geri dönen ve halen dönemeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Oradan dönme imkanına sahip olamayan kardeşlerimizin de tez zamanda ülkeye dönebilmeleri için de dua ediyoruz." dedi.

        Savunma sanayinin milli bir mesele olduğunu dile getiren Arıkan, "Savunma sanayisinde Türkiye'nin başarılı olması demek, İslam ve Türk coğrafyasının sevinmesi, mutlu olması demek. Siz bunu iç politikaya alet ederseniz, bunlar üzerinden hamasi söylemler geliştirirseniz orada 'dur' demek gerekiyor. Bizim savunma sanayimiz kalkınacaksa, bunca yıl sonra bir kez daha gördük ki Erbakan ve Milli Görüş vizyonuyla kalkınabilir." diye konuştu.

        Arıkan, iktidarın enflasyonu ve vergi adaletini çözemediğini, Türkiye'deki verginin yüzde 85'ini dar gelirliler, geriye kalanını zenginler ve paradan para kazananların ödediğini savundu.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Davut Aygün yeniden il başkanlığına seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Dayısı ve yengesini öldüren şüpheli, kalp krizinden öldü
        Dayısı ve yengesini öldüren şüpheli, kalp krizinden öldü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de tamamlanan 3 kara yolu pr...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de tamamlanan 3 kara yolu pr...
        Bakan Uraloğlu: Yaptığımız her yol, Kaman'ın cevizini dünyaya taşıyan bir b...
        Bakan Uraloğlu: Yaptığımız her yol, Kaman'ın cevizini dünyaya taşıyan bir b...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de gençlerle buluştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de gençlerle buluştu:
        Bakan Uraloğlu: Yaptığımız her yol, Kaman'ın cevizini dünyaya taşıyan bir b...
        Bakan Uraloğlu: Yaptığımız her yol, Kaman'ın cevizini dünyaya taşıyan bir b...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de konuştu: