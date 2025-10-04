Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de gençlerle buluştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz artık 3, 5, 10 yılı değil 50 yılı, 100 yılı planlayan bir millet, bir gençlik ve bir kadroyuz. Cumhurbaşkanımız bize böyle bir ufuk açtı." dedi.

Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezince Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir spor merkezinde düzenlenen "Genç Liderler Akademisi Lise Başkanları İç Anadolu Bölge Kampı Toplantısı"na katıldı.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, 23 yıldır yönettikleri ülkenin seviye atladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi 2028, 2035, 2053 ve 2071 diyoruz. Bunu planlayan bir küresel liderle beraber yolumuza devam ediyoruz. Biz 2053'e bir dünya planı yaptık. Ben Rabbimden 2053 yılını görmeyi niyaz ediyorum. O günü yöneten siz değerli gençlerin, hayal ettiğimizden daha fazla neler yaptığını görmek istiyorum. Biz artık 3, 5, 10 yılı değil 50 yılı, 100 yılı planlayan bir millet, bir gençlik, bir kadroyuz. Cumhurbaşkanımız bize böyle bir ufuk açtı. Allah ondan razı olsun."