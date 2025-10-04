Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de gençlerle buluştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz artık 3, 5, 10 yılı değil 50 yılı, 100 yılı planlayan bir millet, bir gençlik ve bir kadroyuz. Cumhurbaşkanımız bize böyle bir ufuk açtı." dedi.

        Giriş: 04.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:43
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de gençlerle buluştu:
        Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezince Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir spor merkezinde düzenlenen "Genç Liderler Akademisi Lise Başkanları İç Anadolu Bölge Kampı Toplantısı"na katıldı.

        Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, 23 yıldır yönettikleri ülkenin seviye atladığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Şimdi 2028, 2035, 2053 ve 2071 diyoruz. Bunu planlayan bir küresel liderle beraber yolumuza devam ediyoruz. Biz 2053'e bir dünya planı yaptık. Ben Rabbimden 2053 yılını görmeyi niyaz ediyorum. O günü yöneten siz değerli gençlerin, hayal ettiğimizden daha fazla neler yaptığını görmek istiyorum. Biz artık 3, 5, 10 yılı değil 50 yılı, 100 yılı planlayan bir millet, bir gençlik, bir kadroyuz. Cumhurbaşkanımız bize böyle bir ufuk açtı. Allah ondan razı olsun."

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise AK gençliğin 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde örgütlenebilen en büyük gençlik hareketi olduğunu dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere desteğine dikkati çeken İbiş, "Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya, yarınlarımızın güzel olmasına en çok bizim ihtiyacımız var. Biz, Cumhurbaşkanımızın yanında güçlü bir şekilde durmaya, onunla daha uzun yıllar yürümeye söz veriyoruz." diye konuştu.

        Programda, bazı gençler Kırşehir türküleri seslendirdi.

        Etkinliğe katılan 3 gencin doğum gününü kutlayan ve onlarla pasta kesen Uraloğlu, gençlerle masa tenisi de oynadı.

