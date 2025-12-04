KAEÜ'de "Dünden Bugüne Türk-Rus İlişkileri" programı düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "Dünden Bugüne Türk-Rus İlişkileri" programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan, topluluğun akademik danışmanı Prof. Dr. Nur Çetin, Türk-Rus ilişkilerinin yüzyılları aşan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Çetin, iki ülkenin geçmişten bugüne kadar rekabet, işbirliği ve diplomatik denge politikalarının iç içe geçtiği çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalarında başarılı olmaları için destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ise Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel seyri hakkında katılımcılara bilgi verdi.