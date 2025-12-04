Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ'de "Dünden Bugüne Türk-Rus İlişkileri" programı düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "Dünden Bugüne Türk-Rus İlişkileri" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:30
        KAEÜ'de "Dünden Bugüne Türk-Rus İlişkileri" programı düzenlendi
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "Dünden Bugüne Türk-Rus İlişkileri" programı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan, topluluğun akademik danışmanı Prof. Dr. Nur Çetin, Türk-Rus ilişkilerinin yüzyılları aşan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Çetin, iki ülkenin geçmişten bugüne kadar rekabet, işbirliği ve diplomatik denge politikalarının iç içe geçtiği çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

        Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalarında başarılı olmaları için destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ise Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel seyri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Programa katılan öğrenciler, Rus kültürü, sosyal ve toplumsal yapısı ile güncel ilişkiler hakkında konuşmacılara sorular yöneltti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

