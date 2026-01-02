Habertürk
Habertürk
        Kırşehir'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:13
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda O.Ş'nin ikametinde yapılan aramada, 15 litre kaçak içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

