Kırşehir'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda O.Ş'nin ikametinde yapılan aramada, 15 litre kaçak içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.