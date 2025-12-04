Kırşehir'de Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Kırşehir'de, Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki el yazması eseri Kırşehir'de satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli M.T'nin içinde bulunduğu otomobili Akpınar ilçe girişinde durduran ekipler, araçta Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
