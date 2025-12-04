Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

        Kırşehir'de, Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de, Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki el yazması eseri Kırşehir'de satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli M.T'nin içinde bulunduğu otomobili Akpınar ilçe girişinde durduran ekipler, araçta Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Kırşehirliler güne sisli bir havada uyandı
        Kırşehirliler güne sisli bir havada uyandı
        Engelliler Haftası Etkinliği pasta kesimiyle renklendi
        Engelliler Haftası Etkinliği pasta kesimiyle renklendi
        Kırşehir'de engelli ve yaşlılara tekerlekli sandalye ve yürüteç dağıtıldı
        Kırşehir'de engelli ve yaşlılara tekerlekli sandalye ve yürüteç dağıtıldı
        Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı
        Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı
        Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 41. yılında anıldı
        Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 41. yılında anıldı
        Kırşehir'de 74 engelli vatandaş gönüllü öğretmenlerle KPSS'ye hazırlanıyor
        Kırşehir'de 74 engelli vatandaş gönüllü öğretmenlerle KPSS'ye hazırlanıyor