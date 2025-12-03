Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:54
        Kırşehir Özel Eğitim Meslek Okulu ile Vahide-Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından yapılan etkinlik öncesinde, öğrencilerin yaptıkları bazı çalışmalar Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve veliler tarafından incelendi.

        Okulun konferans salonda devam eden programda, özel öğrenciler müzik ve şiir dinletisi sundu. Bazı öğrenciler ise tiyatro, halk oyunları ve semazen gösterileri yaptı.

        Vali Yardımcısı Balcı, engelli vatandaşların sosyal hayatın içinde aktif ve görünür olmasının önemine değinerek, en büyük engelin sevgisizlik ve duyarsızlık olduğunu dile getirdi.

        Gülşen ise her zaman özel öğrencilerin yanında olduklarını, Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikle de başarılı performanslarıyla mutlu olduklarını verdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

