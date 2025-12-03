Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı

Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kırşehir Özel Eğitim Meslek Okulu ile Vahide-Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından yapılan etkinlik öncesinde, öğrencilerin yaptıkları bazı çalışmalar Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve veliler tarafından incelendi.

Okulun konferans salonda devam eden programda, özel öğrenciler müzik ve şiir dinletisi sundu. Bazı öğrenciler ise tiyatro, halk oyunları ve semazen gösterileri yaptı.

Vali Yardımcısı Balcı, engelli vatandaşların sosyal hayatın içinde aktif ve görünür olmasının önemine değinerek, en büyük engelin sevgisizlik ve duyarsızlık olduğunu dile getirdi.

Gülşen ise her zaman özel öğrencilerin yanında olduklarını, Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikle de başarılı performanslarıyla mutlu olduklarını verdiğini ifade etti.