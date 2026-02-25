Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:50 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu istihbari bilgisi üzerine çalışma başlattı.


        İlçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, R.A, G.A, R.A. ve S.A. yakalandı.


        Şüphelilerin araç, ikamet ve eklentilerinde dedektör köpekle yapılan aramada, ⁠182 sentetik hap, ⁠2 av tüfeği, ⁠34 fişek ve ⁠2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

