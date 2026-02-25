Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:01
        Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesti, 1200 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

        Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi E.U. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

