Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 41. yılında anıldı
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, vefatının 41. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.
Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. İl protokolü ve Ertaş'ın sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, burada yaptığı açıklamada, bozlak ustası Ertaş'ı ölümünün 41. yılında andıklarını söyledi.
Büyük saz ve söz üstadı Ertaş'ın, Anadolu abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Muharrem Ertaş, çocukları ve yeğenleri başta olmak üzere birçok sanatçıyı yetiştirdi. Büyük üstadın yetiştirdiği oğlu Neşet Ertaş vefat etmeden 'Babamın ayak ucuna beni defnedin.' demişti. Çünkü babasının çok emeği vardı. Hep bu toprakların acılarını, Anadolu coğrafyasının yaşamını türkülerinde yansıttılar. Neşet Ertaş'ın 'Hem babam hem öğretmenimdi.' dediği Muharrem Ertaş, kendisinin sanatçı olmasında, türkülerinde ne kadar emeği olduğunu gösteriyordu. Aramızdan ayrılışı 41 yıl olmuş, kendisini yad ediyoruz."
Muharrem Ertaş'ın akrabası Birol Ertaş ise "Allah rahmet eylesin, hepimizin büyüğüydü. Kendisi türkünün, bozlakların babasıydı." dedi.
Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen de Ertaş'ın kentin tanıtımına, müziğine, halk kültürüne büyük emek verdiğini ancak kıymetinin ve sanatının öldükten sonra anlaşıldığını belirtti.
Aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş'ın kabrinin de ziyaret edilmesinin ardından anma programı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.
"Vefatının 41. Yıl Dönümünde Muharrem Ertaş'ı Anma Programı"nda konuşan KAEÜ Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Türk halk müziği, abdallık ve Ertaş'ın temsil ettiği kültürel miras hakkında bilgi verdi.
Programda, bozlak ustasının bazı eserleri de seslendirildi.
