Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 41. yılında anıldı

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, vefatının 41. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. İl protokolü ve Ertaş'ın sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, burada yaptığı açıklamada, bozlak ustası Ertaş'ı ölümünün 41. yılında andıklarını söyledi.

Büyük saz ve söz üstadı Ertaş'ın, Anadolu abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Muharrem Ertaş, çocukları ve yeğenleri başta olmak üzere birçok sanatçıyı yetiştirdi. Büyük üstadın yetiştirdiği oğlu Neşet Ertaş vefat etmeden 'Babamın ayak ucuna beni defnedin.' demişti. Çünkü babasının çok emeği vardı. Hep bu toprakların acılarını, Anadolu coğrafyasının yaşamını türkülerinde yansıttılar. Neşet Ertaş'ın 'Hem babam hem öğretmenimdi.' dediği Muharrem Ertaş, kendisinin sanatçı olmasında, türkülerinde ne kadar emeği olduğunu gösteriyordu. Aramızdan ayrılışı 41 yıl olmuş, kendisini yad ediyoruz."