        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Tamamen kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti sessizliğe büründü

        SERKAN GÜNER - Türkiye'nin en az yağış alan illeri arasında yer alan Kırşehir'de, kuraklıktan etkilenen Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kurudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:02
        Tamamen kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti sessizliğe büründü
        SERKAN GÜNER - Türkiye'nin en az yağış alan illeri arasında yer alan Kırşehir'de, kuraklıktan etkilenen Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kurudu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kırşehir'de son 65 yılın en düşük yağış seviyesi görüldü.

        Mucur ilçesinde Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti de kuraklıktan olumsuz etkilendi.

        Yetersiz yağışlar ile gölü besleyen Seyfe, Horla, Yenidoğanlı ve Malya pınarlarından beklenen akışın olmaması, gölün tamamen kurumasına yol açtı.

        Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip göl, flamingo, turna, angut ve ördek gibi çok sayıda kuş türünün bölgeyi terk etmesiyle son aylarda sessizliğe büründü.

        Göl, önceki yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 27 tür de dahil olmak üzere toplam 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyordu.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Kıymaz, AA muhabirine, yetersiz yağışlar ve pınarlardan beklenen akışın olmamasının yanı sıra, yeraltı suyunun bilinçsiz kullanımının da gölü olumsuz etkilediğini söyledi.

        - "Acil eylem planına dahil edildi"

        Gölün kapalı havza olması nedeniyle yağışlarla ve yüzey akışıyla beslendiğine dikkati çeken Kıymaz, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın 'acil eylem planı' bizim için umut veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kuruyan göllerle ilgili yeni bir çalışması var. Seyfe Gölü de bu göller listesine dahil edildi. Seyfe Gölü için acil eylem planları oluşturulmakta. Su kalitesi ile yeraltı su kaynaklarının izlenmesi ve kontrolü, kaçak kuyuların önüne geçilmesi, kuraklığa dayanaklı bitki çeşitlerinin yaygınlaştırılması gibi uzun vadede bunların hayata geçirilecek olması, gölün eski durumuna getirileceği konusunda ümit veriyor."

        Kıymaz, su olmaması nedeniyle göçmen kuşların son yıllarda başka bölgelere gittiğini ve gölün sessizliğe büründüğünü dile getirdi.

        - 1985'ten beri yüzde 94 daralma yaşandı

        Son uydu görüntüleriyle değerlendirildiği zaman gölün 1985'ten 2024'e doğru belirgin değişim yaşadığını, yağışlı dönemden kurak dönemlere geçildiğini anlatan Kıymaz, 1995'te göl yüzeyinde daralmalar başladığını ifade etti.

        Kıymaz, 1985'ten bugüne gölün yüzey alanında yüzde 94 daralma yaşandığına işaret ederek, "Uydu görüntüleri incelendiğinde özellikle 1995'te ilk kırılma oluyor. 2005, 2010, 2015 ve 2020'de Türkiye genelinde çok ciddi kuraklıklar yaşandı. Seyfe Gölü de bu koşullardan olumsuz etkilendi." diye konuştu.

        Çok kısa süreli yağışların göle bir şey katmadığına da değinen Kıymaz, gölün çevresinde kuraklığa dayanıklı bitki ve ağaçların yetiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

