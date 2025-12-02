Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, 8 şüpheli ise haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.