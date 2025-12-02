Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, 8 şüpheli ise haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
        Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
        Kırşehir'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Küçük dükkanda büyük azim Hem ticaret yapıyor hem KPSS'ye hazırlanıyor
        Küçük dükkanda büyük azim Hem ticaret yapıyor hem KPSS'ye hazırlanıyor
        Kırşehir'de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık: "Cezaevlerinde insan...
        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık: "Cezaevlerinde insan...