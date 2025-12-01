Kırşehir'de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
Kırşehir'de 3 ton 500 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Karakurt köyü yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 174 koli halinde toplam 3 ton 500 kilogram kıyılmış ve satışa hazır olarak paketlenmiş gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü B.Ş'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
