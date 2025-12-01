Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de 3 ton 500 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:51 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:51
        
        

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Karakurt köyü yolunda bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 174 koli halinde toplam 3 ton 500 kilogram kıyılmış ve satışa hazır olarak paketlenmiş gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü B.Ş'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

