        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu heyeti Kırşehir'de cezaevlerini inceledi

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki kapalı ceza infaz kurumlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:13
        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu heyeti Kırşehir'de cezaevlerini inceledi
        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki kapalı ceza infaz kurumlarında incelemelerde bulundu.

        Yanık, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyon üyesi milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu, Sibel Suiçmez, Mustafa Yavuz ve Ahmet Salih Dal, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti.

        Heyet, daha sonra Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine geçerek buradaki kapalı ceza infaz kurumlarını inceledi.

        İnceleme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Yanık, komisyonun insan hakları ihlali iddialarını yerinde inceleme, raporlama, ilgili kurum ve kuruluşlardan, kişilerden, yetkililerden bilgi alma hakkına sahip olduğunu, bu çerçevede düzenli olarak cezaevlerinde incelemeler yaptığını söyledi.

        Cezaevlerinden komisyona gelen bireysel şikayetler veya genel cezaevi koşullarıyla ilgili yerinde incelemeleri düzenli yaptıklarını anlatan Yanık, hükümlü ve tutukluların cezaevi koşulları, insan hakkı ihlali, insan onuruna aykırı olacak herhangi bir durum olup olmadığını milletvekilleriyle inceleyeceklerini dile getirdi.

        Yanık, "Bildiğiniz üzere alt komisyonlarımız yaptıkları çalışmaları raporlaştırıp komisyonumuzda değerlendirdikten sonra meclis genel kuruluna da sunma hakkına da sahip. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı inşallah bitirdikten sonra da raporlaştırıp kamuoyuyla da paylaşmayı arzu ediyoruz." dedi.

