        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:08
        Kırşehir'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezine yakın bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.

        Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

