Kırşehir'de engelliler EKPSS'ye ücretsiz kursta hazırlanıyor

Kırşehir'de 71 engelli, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı ücretsiz kursta hazırlanıyor.

Engellilerin kurs talebine kayıtsız kalmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Valiliğinin koordinesinde, Yunus Emre Ortaokulu'nda ücretsiz kurs açtı.

Okulda eğitim gören kursiyerle bir araya gelen Vali Murat Sefa Demiryürek, gazetecilere, Kırşehir'de ortaöğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu engelli vatandaşları sınava hazırlamak amacıyla kurslar açılarak onlara destek verildiğini söyledi.

Başlayalı 2 gün olmasına rağmen kursa 71 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Demiryürek, kursun 19 Nisan'a kadar süreceğini, sınav sonrasında da tercihlerde rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanacağını ifade etti.

Kursiyerlere başarılar dileyen Demiryürek, "Kursiyerlerimiz bizim umudumuz. Sürecin sonunda alacakları yüksek puanlarla kamuya yerleştirilecekler. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise ücretsiz kursta tamamen norm fazlası öğretmenlerin gönüllülük esasıyla eğitim verdiğini söyledi.

Kursiyerlerin büyük keyif ve mutlulukla derslere girdiğini dile getiren Gülşen, onlardan tek beklentilerinin atanarak herkesi sevindirmeleri olduğunu belirtti.

- Öğrenciler ve aileleri eğitimden memnun

Kursiyerlerden Fatma Pirihan, kursa yeni başladığını ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Atanmak için mücadele ettiğini vurgulayan Pirihan, "Kursların faydası olacağına inanıyorum, o yüzden devamlı geleceğim. İnşallah Allah'ım atanacağım günleri görmeyi de nasip eder." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Neslihan Açıkbaş ise öğretmenlerin desteğiyle atanacağına inandığını belirtti.

Anne Zeynep Açıkbaş da devlete ve yetkililere, engellilere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti.

Kendileri için kursun çok önemli olduğunu kaydeden Açıkbaş, bütün kursiyerlere başarılar diledi.