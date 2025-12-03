Kırşehir'de engelli ve yaşlılara tekerlekli sandalye ve yürüteç dağıtıldı

Kırşehir'de iş insanın aldığı 50 tekerlekli sandalye ve 50 yürüteç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere ve yaşlılara verildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda, iş insanı Mustafa Düger tarafından alınan 50 tekerlekli sandalye ve 50 yürüteçin dağıtımı yapıldı.

Gelemeyen bazı engelli ve yaşlıların ekipmanlarını ise kurum amirleri ve muhtarlar teslim alarak, sahiplerine ulaştıracak.

Programın ardından konuşan iş insanı Düger, tekerlekli sandalye ve yürüteçlerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katkıda bulunanlara teşekkür eden Düger, herkesin desteği ile daha engelsiz bir hayatın inşa edilebileceğini belirtti.