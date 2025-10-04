Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de tamamlanan 3 kara yolu projesinin açılışını yaptı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde tamamlanan 3 kara yolu projesinin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:57
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de tamamlanan 3 kara yolu projesinin açılışını yaptı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde tamamlanan 3 kara yolu projesinin açılış törenine katıldı.

        Bakan Uraloğlu, Kaman'daki 3 kara yolu projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunun Savcılı-Kırşehir kesimi ile Kaman şehir geçişi projelerinin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Uraloğlu, toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

        İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle 6,6 kilometre uzunluğundaki Kaman Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdiklerini, bu kapsamda şehir merkeziyle çevre yolunu bağlayan noktada köprülü kavşak inşa ederek trafiğin kesintisiz ve güvenli akışını sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 35 metre uzunluğunda 1 köprü ve 1000 metre uzunluğunda kavşak kolları yaptıklarını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerini sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Kırşehir’imizin ve Kaman’ımızın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız yollarımızda emeği geçen yüklenici firmalara, Karayolları Genel Müdürlüğü personelimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza, Valiliğimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kaman Çevre Yolu, Kaman Giriş Kavşağı, Kaman Şehir Geçişi ve Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunun Kaman’a, Kırşehir’e ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak ülkemize hizmete devam ediyoruz."

        Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de yapılan projelerin ciddi bir trafik hacmine sahip Kırşehir ve Kaman'ın doğu batı aksında ulaşım ağını ve otoyol bağlantılarını güçlendirdiğini, ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Gülşen ve il protokolüyle birlikte kara yollarının açılışını yaptı.

        Uraloğlu, hizmete açılan Kaman Çevre Yolu'nda Togg ile sürüş yaparak, incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

