Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Çiçekdağı ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 17 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobildeki K.M, B.M, M.E.Y. ve M.M.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.