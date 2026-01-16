Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Kırşehir'de 234 okulda 41 bin 22 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Giriş: 16.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:58
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de 234 okulda 41 bin 22 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Boztepe ilçesinde düzenlenen törene katılan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Boztepe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Boztepe Belediye Başkanı Musa Ceylan, MEB İç Denetim Birimi Başkanı Osman Kaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, öğrencilere karnelerini verdi.

        Okul idarecileri ve velilerin yer aldığı törende sınıflar gezen protokol üyeleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu, onlarla sohbet etti.

        Öğrencilere yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri, dinlenmeleri, kitap okumaları ve oyun oynamaları tavsiye edildi.

        Kırşehir genelinde 234 okulda 41 bin 22 öğrenci karne aldı.

