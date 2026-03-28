Kırşehir'de kesinleşmiş 29 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 29 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir'in yanı sıra farklı illerde çok sayıda suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin'e gittiğini belirlenen A.K, yürütülen koordineli çalışmayla Toroslar ilçesinde bir bağ evinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
