        Kırşehir'de yolcu otobüsünün bagajında 1 ton 200 kilogram kaçak kaz eti ele geçirildi

        Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün bagajında, çuvallara konulmuş 1 ton 200 kilogram kaçak kaz eti ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 10:07
        Kırşehir'de yolcu otobüsünün bagajında 1 ton 200 kilogram kaçak kaz eti ele geçirildi

        Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün bagajında, çuvallara konulmuş 1 ton 200 kilogram kaçak kaz eti ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kurugöl mevkisinde gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagajında yapılan aramada, kaçak kesildiği belirlenen çuvallar içinde toplam 1 ton 200 kilogram kaz eti ele geçirildi.

        Sürücü ve etleri götürdüğü belirlenen yolcu hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Hijyen ve muhafaza koşullarına uygun olmayan, halk sağlığını tehdit edecek nitelikteki etler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

