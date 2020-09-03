KAEÜ’si 4 birimine eğitimde erişim ödülü verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılında engelli bireylerin eğitim imkanlarına erişimleri, mekanlara erişiminde kolaylık ve sosyokültürel faaliyetlere erişim olanağı sağlanması ve farkındalık oluşturulması için düzenlenen “2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin belirli birimleri Turuncu ve Yeşil Bayrak Ödülünü almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, rektörlük makamında turuncu ve yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazanan Çiçekdağı, Kaman, Mucur ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları yöneticileri ile bir araya gelerek onlara belgelerini verdi.

Her bireyin eşit şartlarda eğitim alama hakkına sahip olduğunu belirten Rektör Karakaya, engelli bireylerin eğitim imkanlarına erişimleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılma olanakları ve yerleşke içindeki tüm mekanlara erişimlerini kolay sağlamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Ahi Evran Üniversitesi olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaşamın tüm alanında engelli bireylerin karşılaştığı zorlukların farkında olarak bu zorlukların düzeltilmesi için tüm çabayı göstereceklerini ve bu alanda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

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