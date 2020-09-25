Belediye Başkanı Ekicioğlu, 1.5 yılda gelinen mali tabloyu açıkladı

– Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, bir buçuk yılda gelinen mali tabloyu açıkladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Ekicioğlu, “Bir buçuk yılda toplam 462 milyon 70 bin 64 lira 25 kuruş olan belediye borcu, 373 milyon 253 bin 178 liraya indirildi.

Birimlerimizce oluşturulan kalemlerde tasarruf yaparken aynı zamanda da çalışmalarımızı yürütüyoruz”dedi.

Eksilerini görmenin kendileri için avantaj oluşturduğunu ifade eden Ekicioğlu, “Pandemi nedeniyle ülkemiz ağır bedeller ödüyor. Bu sürecin üstesinden hep birlikte dayanışma ile birlikte geleceğiz. Çağdaş bir Kırşehir için kentin her cadde ve sokağında çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz.

Korona virüs ile etkin mücadelemiz etkin şekilde vatandaşlarımızın da destekleri ile sürdürülüyor. Oyun parkları, iş yerleri, ibadethaneler, çarşı, toplu taşıma araçları dahil etkin mücadelemizi sürdürürken vatandaşımızı da kurallara uymaya çağırıyoruz.”diye konuştu.

İhtiyaç sahibi çocuklara tablet ulaşacak

Kırşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerinde uzaktan takip eden ve tableti yetersiz olan çocuklara tablet dağıtımı yapacak. Belediye Başkanı Ekicioğlu,”1 tablet – bilgisayar bağışlayarak 1 çocuğumuzun geleceğine ışık olalım istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği için hediyelerde bulunacağız. Tablet ve bilgisayarlar uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara ulaştırılacak”ifadelerini kullandı.

Toplantı basın kuruluşları temsilcileri ile yapılan istişare sonrası sona erdi.

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