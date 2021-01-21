Kırşehir’de jandarma 208 gram kokain ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir’de jandarma 208 gram kokain ele geçirdi

İHA

Kırşehir’de jandarma 208 gram kokain ele geçirdi

– Kırşehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir otobüsteki şahsın üzerinde 208 gram kokain ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akpınar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada S.S. adlı bir şahsın üzerinde 208 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli S.S., alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız ...
Kılıçdaroğlu'dan 'Joe Biden' açıklaması: "Önce bir tabloyu görmemiz, açıklamaları görmemiz lazım"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'dan 'Joe Biden' açıklaması: "Önce bir ...
İşçiden Kemal Kılıçdaroğlu’na 'asgari ücret' teşekkürü
YEREL HABERLER İşçiden Kemal Kılıçdaroğlu’na 'asgari ücret' ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir ...
Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız ...
Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Esnafın sorunlarına tercüman olmamız ...
Kırşehir'de 2020 yılında bin 94 hastaya anjiyo ünitesinde müdahale yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 2020 yılında bin 94 hastaya anjiyo ...
UNESCO karar aldı, belediye tanıtım çağrısında bulundu
YEREL HABERLER UNESCO karar aldı, belediye tanıtım çağrısında ...
Kırşehir'de, aşı uygulamaları sürdürülüyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de, aşı uygulamaları sürdürülüyor
Canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı tedbiren kapatıldı
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı tedbiren ...
DEAŞ üyesi 5 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi 5 sanığa hapis cezası