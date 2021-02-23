Kırşehir’de, gayrı resmi yardım alan 900 kişi tespit edildi

– Kırşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hayır evi, gayrı resmi yollardan yardım alan yaklaşık 900 kişinin yardım alımını iptal etti.

Hayır Evi Müdürü Salih Çalışır, pandemi etkisi nedeniyle kapalı olan esnafa gıda yardımı yapıldığını ihtiyaç sahiplerine ise yardımların tapu kayıtları, ssk dökümleri ve sosyal yardımlaşma vakfı ortaklığında incelendikten sonra yapıldığını söyledi.



Kırşehir Belediyesinin CHP’ye geçmesinden sonra dosyaların incelendiğini ve gayri resmi yardım alanlara müdahale edildiğini aktaran Çalışır, “Kırşehir Belediyesi adına görev devraldıktan sonra şehrimizde bizlere resmi yollarla yapılan başvuruları inceleyerek dosya güncellemesi yaptık.

Hayır evimiz bünyesinde özellikle pandemi etkisinde olan ve dükkanlarını açamayan esnaflara temel gıda maddesi yardımları yanında su borçlarında da mahsuplaşmaya gittik”dedi.



Belediye tarafından yapılan tespitler sonrası yatalak durumda olan kişiler için belediyenin evlere yemek yardımları da yaptığını anlatan Çalışır, açıklamasında;

“Görevli personelimiz, yatalak durumda olan ihtiyaç sahipleri için evlere yemek yardımı yanısıra kimseyi olmayan yaşlılarımız için de geliştirilen proje ile temzilik hizmetleri sunuyor. Kendimizden başlamak şartı ile geri dönüşüm sağlayarak hayır evine insanların da yardım etmesini sağlıyoruz. Toplumsal duyarlılıkla birlikte çalışmalar yürütülüyor. Özellikle ev eşyalarını değiştirmek isteyen vatandaşların kullanılabilir durumda olan eşyaları için bizlere başvurularını önemsiyoruz. Yetkili görevlilerimizin kullanılabilir onayından sonra eşyaları ihtiyaç sahibi kişilere aktarmaktayız.”diye konuştu.



2019 Nisan ayı itibari ile hayır evinden yapılan toplam yardım tutarı 1 milyon 484 bin 697 lira iken bu rakam 2020 yılında 2 milyon 15 lira 86 kuruşa çıktı. 2020 yılında hayır evi 14 bin 307 ekmek dağıtımı yaparken 2019 yılında 12 bin 871 ekmek dağıttı. Hayırseverler tarafından hayır evine gelinlik hatta abiye bağışında da bulunanlar var.

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