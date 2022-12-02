Akçakent'in Kırşehir'in diğer ilçelerine göre orman alanı bakımından öne çıktığına işaret eden Kılıç, mesire alanlarıyla dikkati çeken ilçenin sac kavurmasının yörede ünlü olduğunu anlattı. Kılıç, ilçenin asayiş yönünden de çok huzurlu olduğunu vurgulayarak, "Halkımız çok misafirperverdir. İnsanlar burada huzur içinde yaşar. Burada hiçbir şekilde hırsızlık ve benzeri olay yaşanmaz. Samimi söylüyorum, kapınız açık yatın, sabah kalktığınızda hiçbir sorununuz olmaz" dedi.